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ООН создает новое подразделение в Женеве, которое будет расследовать военные преступления на территории Сирии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Команда будет анализировать информацию, систематизировать и готовить файлы относительно худших злоупотреблений, которые относятся к международным преступлениям, прежде всего, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и определять виновных», - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделение не сможет привлекать к уголовной ответственности, однако группа будет готовить файлы для дальнейшего судебного преследования, которые могут быть использованы государствами или Международным уголовным судом в Гааге.

Напомним, французский президент Франсуа Олланд допустил возможность выдвижения против России обвинений в военных преступлениях за ее бомбардировки Алеппо.
ForUm

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