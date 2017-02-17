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За прошедшие сутки по результатам мониторинга украинские пограничники зафиксировали повышение активности ВС РФ вблизи административной границы с временно оккупированной территории АР Крым, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В частности, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали 3 российских вертолета, которые летали вдоль админграницы, без ее пересечения и зафиксировали на временно оккупированной территории аэростат типа «Рысь», который был поднят с целью видеонаблюдения. О данных об изменении в обстановке проинформированы взаимодействующие подразделения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вблизи административной границы пограничники наблюдали незначительные перемещения российской военной техники и личного состава на позициях ВС РФ.
ForUm

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