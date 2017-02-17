также в разделеОбщество
Суд отказал Ефремову в обжаловании ареста и перенес заседание на март 5
СБУ за прошлый год предупредила убытки госбюджета на 9 миллиардов 5
СМИ: В Общественном совете при Госпогранслужбе есть агенты ФСБ 25
Обзор недорогих предложений нового строительства в Барселоне 38
С начала АТО на Донбассе погибли 2197 украинских военных 45
Полицию Донецкой области перевели на усиленный режим работы 214
«Газовое дело»: НАБУ завершило расследование в отношении 9 лиц 17
Посольство США призвало участников блокады и власти к диалогу 28
На админгранице с Крымом зафиксировали активизацию ВС РФ 25
Полиция не собирается штурмовать участников блокады Донбасса 119
Украинский хакер получил 41 месяц тюрьмы в США 15
На Закарпатье запретили развлекаться 20 февраля 95
Нидерланды не могут проверить данные РФ о крушении MH17 32
Участники блокады заявляют, что спецназ полиции готовится к штурму 323
По делу Майдана тюремный срок получил один «титушка» 15
Дело MH17: «Хмурый» отрицает причастность к перевозке «Бука» 78
Задержан житель Славянска, «служивший» в НВФ за еду 48
Ушедшим менеджерам «Евровидения-2017» быстро нашли замену 52

Органы местного самоуправления препятствуют увеличению территории природно-заповедных зон и определению их границ, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Об этом он заявил в интервью изданию «Тиждень», сообщает пресс-служба ведомства.

«В Днепровско-Тетеревском национальном природном парке – охотничьих угодьях Януковича в Сухолучье на Киевщине – до сих пор яростное сопротивление лесников и чиновников», - заявил министр.

По поводу Холодного Яра в Черкасской области, по словам Семерака, облсовет под давлением каких-то группировок с лесной отрасли принимает решение о нецелесообразности или преждевременности создания там национального природного парка.

Также для Минприроды остается актуальным вопрос природоохранного мониторинга временно оккупированных территорий и подсчета нанесенного окружающей среде ущерба.

«Нам сложно определить, в каком они (заповедники и НПП - ред.) состоянии. Мы только может догадываться о состоянии дел и получаем информацию от очевидцев, которые оттуда приезжают. Летом российские агрессоры на территории национальных природных парков в Крыму проводили военные учения, поэтому можно себе представить, что там после ракетных стрельб с флорой и фауной. Это – варварское отношение к украинской территории. Они подсознательно понимают, что это не их, поэтому уничтожают», - заявил министр.

По его словам, в Украине до 2020 года должны быть почти вдвое увеличены площади природно-заповедных территорий.  

«Сегодня мы работаем над расширением их площади и планируем к 2020 году увеличить ее с 6% почти вдвое. Однако увеличению территории природно-заповедных зон, а иногда определению их границ, препятствуют органы местного самоуправления», - резюмировал Семерак. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние