Органы местного самоуправления препятствуют увеличению территории природно-заповедных зон и определению их границ, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Об этом он заявил в интервью изданию «Тиждень», сообщает пресс-служба ведомства.

«В Днепровско-Тетеревском национальном природном парке – охотничьих угодьях Януковича в Сухолучье на Киевщине – до сих пор яростное сопротивление лесников и чиновников», - заявил министр.

По поводу Холодного Яра в Черкасской области, по словам Семерака, облсовет под давлением каких-то группировок с лесной отрасли принимает решение о нецелесообразности или преждевременности создания там национального природного парка.

Также для Минприроды остается актуальным вопрос природоохранного мониторинга временно оккупированных территорий и подсчета нанесенного окружающей среде ущерба.

«Нам сложно определить, в каком они (заповедники и НПП - ред.) состоянии. Мы только может догадываться о состоянии дел и получаем информацию от очевидцев, которые оттуда приезжают. Летом российские агрессоры на территории национальных природных парков в Крыму проводили военные учения, поэтому можно себе представить, что там после ракетных стрельб с флорой и фауной. Это – варварское отношение к украинской территории. Они подсознательно понимают, что это не их, поэтому уничтожают», - заявил министр.

По его словам, в Украине до 2020 года должны быть почти вдвое увеличены площади природно-заповедных территорий.

«Сегодня мы работаем над расширением их площади и планируем к 2020 году увеличить ее с 6% почти вдвое. Однако увеличению территории природно-заповедных зон, а иногда определению их границ, препятствуют органы местного самоуправления», - резюмировал Семерак.