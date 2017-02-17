Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете проведения развлекательно-концертных и спортивных мероприятий 20 февраля в связи с чествованием памяти героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

«Документ обязывает предприятия, учреждения и организации всех форм собственности отменить массовые мероприятия развлекательного характера, а местные телерадиокомпании – внести соответствующие изменения в свои программы», - отмечается в документе.

Мероприятия по чествованию памяти героев Небесной Сотни состоятся в Ужгороде в понедельник, 20 февраля, на площади Народной перед зданием облгосадминистрации.