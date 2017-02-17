За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований из минометов, стрелкового оружия и гранатометов два раза обстреляли позиции контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» и одноименного контрольного поста, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

«Обстрел КПВВ «Марьинка» был осуществлен из миномета и стрелкового оружия. Во время обстрела пропуск лиц через контрольный пункт не осуществлялся», - отмечается в сообщении.

По контрольному посту «Марьинка» огонь НВФ открывали из гранатомета, в результате чего разрывы гранат фиксировались вблизи КРП.

В обоих случаях обстрелы НВФ осуществляли со стороны неподконтрольного населенного пункта Александровка.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.