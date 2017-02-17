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За преступления во время Евромайдана в Украине осудили лишь одного человека. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире канала 1+1, передает УНИАН.

«Из 35 приговоров реальная мера наказания применена лишь к одному лицу – одному из «титушек», - сказал Горбатюк.

 В целом, по словам прокурора, расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 –  высокопоставленные чиновники.

Горбатюк также пояснил, что в суд направлено более 220 обвинительных актов.

Напомним, ГПУ подозревает экс-заместителя главы Администрации Президента  времен Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона участников Евромайдана.

 
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