За преступления во время Евромайдана в Украине осудили лишь одного человека. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире канала 1+1, передает УНИАН.

«Из 35 приговоров реальная мера наказания применена лишь к одному лицу – одному из «титушек», - сказал Горбатюк.

В целом, по словам прокурора, расследование идет в отношении 351 лица, из которых 48 – высокопоставленные чиновники.



Горбатюк также пояснил, что в суд направлено более 220 обвинительных актов.

Напомним, ГПУ подозревает экс-заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона участников Евромайдана.