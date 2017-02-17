Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Славянска за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщает пресс-служба полиции донецкой области.

При проведении оперативной работы по розыску участников незаконных вооруженных формирований полицейские установили, что житель Славянска 1994 года рождения дежурил на блокпосту «ДНР». Подозреваемый своей вины не отрицал.

Он рассказал, что в мае 2014 года пошел «служить» в НВФ с меркантильных соображений – узнал, что гуманитарную помощь, которая поступает в город, они дают только «своим».

«Террористы взяли в свои ряды сразу же, а вскоре дали оружие и рассказали об обязанностях: нужно осматривать транспорт и проверять документы водителей и пассажиров. Приняв участие в «обучении» (боевики ездили в Семеновку, где стреляли из автоматов по окнам завода), он вступил в блокпост на пересечении улиц Одесской и Д. Бедного», - сообщили в полиции.

В конце июня молодой человек решил «уволиться» с блокпоста и уехать к родственникам. Вернулся в Славянск он через несколько месяцев после окончания боевых действий.

Теперь в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.