Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что унаследовал от администрации Барака Обамы сплошной бардак. Об этом сообщает Washington Post.

«Если честно, то я получил в наследство полный бардак (I inherited a mess, - ред. англ.). Беспорядок что в стране, что за рубежом», - цитирует главу Белого дома газета.

При этом Трамп опроверг предположения о том, что хаос творится в его собственной администрации, передает 112 Украина.

«Я включаю телевизор, открываю газеты и вижу там одно описание нашей работы – хаос. А на самом деле все как раз наоборот. Наша администрация работает как отлично настроенный механизм. И это несмотря на то, что Конгресс до сих пор не утвердил кабинет», - пожаловался американский президент.

Трамп также заявил в четверг, что активно работает над планом по укреплению армии страны, однако надеется, что ему не придется применять военную силу.

«Я стремлюсь к миру. Но этот мир должен обеспечиваться таким образом, чтобы мы имели в нашем распоряжении силу», - сказал Трамп в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что администрация США работает над вопросом укрепления вооруженных сил при активной поддержке со стороны сената и военного командования. По его словам, задача состоит в том, чтобы создать такие мощные вооруженные силы, «каких у нас никогда не было».

«Но я надеюсь, что мне никогда не придется прибегнуть к вооруженной силе», - заверил Трамп.

По его мнению, в настоящее время американская армия не располагает достаточными возможностями, так как «оснащена старым, изношенным вооружением».