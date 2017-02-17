За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 66 обстрелов позиций сил АТО. В результате трое военнослужащих погибли, десять – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба.

«Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций во всех направлениях, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения», - говорится в сводке.

Так, на донецком направлении из минометов различных калибров они обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер. По позициям в районе Авдеевки – танк.

На луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – Лобачево, Новозвановку, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреливали Широкино и Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БТР и БМП противника. Из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.

Напомним, вечером 16 февраля штаб сообщил о трех погибших и четырех раненых военных.