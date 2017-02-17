Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину вместе с НКРЭКУ безотлагательно изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее решение СНБО утверждено указом президента №37/2017 и размещено на его сайте.

Согласно документу, Кабмин обязан вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, безотлагательно проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий и управления субъектами хозяйствования, корпоративные права которых принадлежат государству, а также проинформировать население о результатах этой работы, сообщает 112 Украина.

Кроме того, правительству поручено разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.

Напомним, в апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс транспорт»).

12 июля глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что несмотря на введение формулы ценообразования «Роттердам плюс», стоимость украинского угля осталась практически прежней.

13 июля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Министерство энергетики намерено закладывать в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в Роттердаме.