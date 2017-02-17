ФК «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде обыграл испанскую «Сельту» со счетом 1:0.
Игра началась в невысоком темпе, соперники не торопили событий. Тем не менее хозяева чаще оказывались у ворот Андрея Пятова, но особой остроты не возникало. Футболисты «Шахтера» в свою очередь пытались проводить позиционные атаки, используя в основном левый фланг. На 16-й минуте «Сельта» создала опасный момент: Бонгонда сыграл в стенку с Гвидетти, однако пробил выше ворот. Со временем «горняки» захватили инициативу и наладили контроль над мячом. На 26-й минуте «оранжево-черные» открыли счет: Марлос после паса Фреда вышел один на один с голкипером, обошел его, но попал в спину Бонгонды, а первым на добивании оказался Густаво Бланко Лещук, отметивший дебют за «Шахтер» забитым мячом. Хозяева попытались изменить ход игры, но шанс отличиться упустил Фред. Он вошел в штрафную, однако защитник помешал нанести ему прицельный удар. Уже в добавленное к первому тайму время опасно бил по воротам «Сельты» Дентиньо. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе дончан.
После перерыва вместо Дентиньо, получившего травму, появился Виктор Коваленко. Дебют второго тайма прошел в атаках «горняков», прижавших соперника на его половине поля. Был у гостей хороший момент удвоить счет. Тайсон разогнал контратаку, которую сам же решил и завершить, – сильный удар бразильца пришелся над перекладиной. Вскоре уже Исмаили опасно простреливал – голкипер сумел разрядить ситуацию. На 53-й минуте футболисты «Шахтера» впятером вышли на ворота против троих защитников галисийцев, однако Марлос слишком сильно отдал последний пас. Ближе к середине тайма хозяевам удалось выровнять игру, «горняки» же практически не допускали ошибок в обороне. На 84-й минуте Паулу Фонсека произвел вторую замену, выпустив Бернарда вместо Тайсона. 10-й номер дончан заметно оживил матч, поучаствовав в нескольких опасных атаках. В итоге – победа «Шахтера» 1:0.
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится 23 февраля. Встреча пройдет на ОСК «Металлист» и начнется в 22:05.
По материалам: ФК «Шахтер».
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