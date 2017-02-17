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Украинская сторона весной должна восстановить поисковые работы для обнаружения человеческих останков на месте падения самолета рейса MH17 на Донбассе. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил министр юстиции страны Стеф Блок, сообщает DW.

«Наши контактные лица в регионе сообщили, что возобновят поиск тел погибших и личных вещей весной, как только сойдет снег», - приводит слова из письма Блока к парламентариям агентство AFP.

Впрочем, Блок отрицает заявления прессы, что на охваченном конфликтом Донбассе «еще многое можно найти». Члены семей погибших тогда заявили, что будут добиваться новых поисковых работ.

«Мы не хотим, чтобы любые останки людей остались брошенными», - подчеркнул глава фонда жертв MH17 Эверт ван Зейтвелд.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации. 

Накануне проект Bellingcat назвал вероятного ответственного за перевозку комплекса.

В январе 2017 нидерландский журналист нашел на Донбассе фрагмент кости одной из жертв трагедии.
ForUm

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