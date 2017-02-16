Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры».

Данным документом СНБО поручил Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции.

Также СНБО поручил Кабинету Министров Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности, в том числе прекратить экспорт угля марки антрацит.

Президент заявил, что своими действиями участники блокирования движения железнодорожного транспорта на линии разграничения с оккупированными территориями в первую очередь вредят всей стране.

Чрезвычайные меры в энергетической системе Украины, введенные распоряжением Кабинета Министров, будут действовать в течение месяца.

Как заявил и.о. директора «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, энергосистема Украины в условиях чрезвычайного положения до 15-20 марта сможет стабильно работать без отключений электроэнергии потребителям.

Против электропередающиих организаций могут быть введены штрафные санкции за превышение предельных величин потребления электроэнергии.

Президент Петр Порошенко считает, что выводы о результатах Революции Достоинства делать пока рано.

Сегодня, 16 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных погибли, четверо – ранены.

Участники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса заявляют о начале перекрытия автомобильных дорог.

В Европейском Союзе призвали прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которая может привести к энергетическому кризису, что повлияет на людей по обе стороны линии разграничения.

Официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что Вашингтон по-прежнему настроен оказывать содействие Киеву в наращивании военного потенциала.

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