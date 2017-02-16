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Против электропередающиих организаций могут быть введены штрафные санкции за превышение предельных величин потребления электроэнергии. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, проводя совместное заседание Антикризисного энергетического штаба, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

Он напомнил, что вчера правительством были введены временные чрезвычайные меры в энергетике. «Принято решение об установлении предельного потребления электрической мощности в период с 8 до 22 часов дня. Инструкции о составлении и применении графиков по снижению электропотребления разработаны и направлены в регионы», - отметил Зубко

Вместе с тем, он подчеркнул, что ОГА совместно с облэнерго должны отработать следующие мероприятия: предложить промышленным предприятиям максимально перенести рабочие смены на ночные часы суток; предприятиям с непрерывным циклом работы снизить нагрузку в период с 8 до 22 часов минимум на 10%; обеспечить контроль за соблюдением предельного потребления энергоемкими предприятиями; предприятиям, организациям, учреждениям предложить использовать собственные источники питания, в том числе альтернативные, - для того, чтобы с 8 до 22 часов уменьшить нагрузку на энергосистему.

Кроме того, по словам министра, НКРЭКП, «Энергорынок», «Укрэнерго» должны рассмотреть вопрос о введении экономических санкций к электропередающиим организациям за превышение предельных величин потребления.

«Самое главное - должны обеспечить надежное бесперебойное электро- и теплоснабжение учебных и лечебных учреждений. Если благодаря принятым мерам не будут превышаться предельные величины потребления электрической мощности, которые установлены каждой области, графики отключения электроэнергии для этих областей применяться не будут», - отметил Зубко.

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

Как заявил и.о. директора «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, энергосистема Украины в условиях чрезвычайного положения до 15-20 марта сможет стабильно работать без отключений электроэнергии потребителям.
ForUm

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