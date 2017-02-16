Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации писателя Евгения (Захара) Прилепина.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, российский писатель Евгений (Захар) Прилепин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР».
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