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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации писателя Евгения (Захара) Прилепина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская. 

По ее словам, досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российский писатель Евгений (Захар) Прилепин вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР».
ForUm

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