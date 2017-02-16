Анонсированные радикальными силами акции в центре Киева направлены на «самопиар» и работают против интересов страны. Об этом в своем фейсбуке написал политолог Вадим Каресев.

«Накануне трагических событий на Майдане, годовщине расстрела Небесной сотни разные политические силы будут пытаться использовать ситуацию для радикализации и дестабилизации и без этого не простой обстановки в стране. Продолжается транспортная блокада на Донбассе, националистические силы «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус» готовят совместную акцию под Верховной Радой с лозунгами от отставки парламента до полной перезагрузки власти. Радикализация политической атмосферы, стихийный всплеск недовольства – все это работает против страны. Получается, что за три года после Майдана мы так не «выросли» политически, не научились умеренности, взвешенности, мудрости. Партии предпочитают радикальные акции для мгновенного пиара, чем продуманные решения и действия, которые бы шли на пользу стране в долгосрочной перспективе. Можно напомнить, что по причине внутреннего хаоса и безответственности на Украину в мире продолжают смотреть как на недоговороспособную, не способную предлагать и идти на компромиссы», - указывает эксперт.

Напомним, 22 февраля в Киеве партии «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» собрались провести так называемый Марш национального достоинства.

19 января 2017 года представители правых националистических организаций, проводивших в центре Киева марш в память о событиях 3-летней давности во время Революции достоинства, устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов. После митинга на Майдане Незалежности «правые» выдвинулись в сторону правительственного квартала, предприняли попытку поджечь принесенные ими автомобильные шины.