Компания «Энергия-Новояворовск», бенефициарными собственниками которой являются народные депутаты от «БПП» братья Ярослав и Богдан Дубневичи провели газовую сделку, в результате которой «Нафтогаз Украины» недосчитался 225 млн грн. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Досудебным расследованием правоохранителей установлено, что в течение 2014-2015 годов братья Дубневичи в сговоре с должностными лицами «Энергия-Новояворовск», злоупотребляя своим положением и преследуя цель обогащения, незаконно использовали приобретенный у НАК «Нафтогаз Украины» природный газ по льготным ценам, в результате чего НАК «Нафтогаз» недополучил 225 млн грн.

Кроме того, как свидетельствуют другие решения суда, компания братьев Дубневичей покупает газ у НАК «Нафтогаз Украины» и не рассчитывается за него.

Так, согласно решению Хозяйственного суда Львовской области, компания «Энергия-Новояворовск» не рассчиталась с НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный еще в 2014 году газ. По подсчетам НАК «Нафтогаз Украины», братья Дубневичи задолжали почти 30 млн грн. Однако суд сократил сумму долга до 18 млн грн. Более того, предоставил рассрочку на 6 месяцев из-за «тяжелого материального положения ответчика».

Напомним, «тяжелое материальное положения ответчика», а именно братьев Дубневичей, согласно их декларации, оценивается в 20 млн долларов наличных средств и почти 700 объектов недвижимости.