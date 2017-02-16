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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает 112 Украина.

«2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами», - заявил он.

Шкиряк надеется, что Минобразования также присоединится к этим процессам и «будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей вред для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей».  

Напомним, по данным СБУ, гражданин РФ Сергей Жук через соцсети, в том числе «ВКонтакте»,  пытается спровоцировать массовые беспорядки в Киеве из РФ.

 
ForUm

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