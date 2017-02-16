Херсонский городской суд заочно приговорил местного жителя, члена незаконных вооруженных формирований «ДНР» к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время пребывания в составе незаконного вооруженного формирования злоумышленник принимал активное участие в нападениях на блокпосты и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«За это он получал ежемесячное денежное вознаграждение и был отмечен главарями террористов фейковой наградой «защитник отечества», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что мужчина находится на временно оккупированной территории и продолжает участвовать в вооруженном противостоянии силам АТО, он осужден заочно.