В День памяти участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, которая отмечается 15 февраля, Украинская Православная Церковь вместе с Украинским Союзом ветеранов Афганистана молитвенно почтила память погибших воинов-афганцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в столичном Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана состоялась Божественная литургия, после чего была отслужена заупокойная лития возле Мемориального комплекса памяти воинов Украины, погибших в Афганистане.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) отметил, что в этот день Церковь возносит особую молитву к Богу за тех людей, которые отдали свою жизнь, выполняя воинский долг.

«Многие воины не вернулись с той страшной войны, другие умерли в мирные времена. Война - это всегда скорбь. Один из святых сказал, что война является тягчайшим грехом в мире. Человек смотрит на другого человека сквозь прицел оружия, видя в нем врага. Именно поэтому в наших храмах мы просим Господа даровать мир всему миру, а особенно нашей Отчизне», – сказал управляющий делами УПЦ.

В свою очередь, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский заявил, что ветераны афганской войны выступают против всех войн.

«Низкий поклон украинскому народу за то, что в Украине уже 549 памятников. В 10 областях открыты памятники афганцам в каждом районном центре. Людей никто не заставляет ставить эти монументы. Они сами собирают средства, чтобы поставить их в самом красивом месте своего населенного пункта», - рассказал Червонопиский.

Как известно, 28 лет назад последний советский воин покинул территорию Афганистана, где с 1979 по 1989 год шла война. Война в Афганистане унесла жизни более 2 млн человек. Погибли около 15 тыс. воинов, из которых более 3 тыс. - украинцы.