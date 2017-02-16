Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы расследуют причины и обстоятельства убийства частного предпринимателя, обгоревший труп которого обнаружен в среду в сожженной иномарке Lexus на улице Дача Ковалевского. Об этом в четверг сообщила руководитель отдела коммуникаций Одесского главка полиции Елена Войтенко.

«Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на место происшествия вслед за спасателями, которые тушили подожженную иномарку Lexus, обнаружила обгоревший труп 29-летнего жителя Одессы. Установлено, что погибший занимался коммерческой деятельностью, хотя официально не был трудоустроен», - отметила Войтенко, сообщает Укринформ.

Фото: «Думская»

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

«Следователи ведут расследование по двум версиям: ограбление предпринимателя и криминальная разборка, связанная с коммерческой деятельностью погибшего. Принимаются необходимые меры для установления лиц, причастных к этому преступлению», - добавила Войтенко.