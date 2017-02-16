Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призывает местные органы власти принимать жесткие меры в отношении перевозчиков, которые безосновательно повышают стоимость проезда в маршрутных такси, а граждан – более активно отстаивать свои права. Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо», сообщает пресс-служба Кабмина.

«На вопросах повышения минимальной зарплаты начались активные спекуляции, и под этой маркой недобросовестные предприниматели решили повысить цены на проезд в маршрутных такси. Я хочу еще отметить – на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на проезд в маршрутных такси», - отметил Розенко.

По его словам, размер минимальной зарплаты никак не влияет на оплату труда водителей маршруток. «Зарплата водителей маршрутных такси составляет, в среднем, от 4,5 до 15 тыс. грн в зависимости от региона. Соответственно, никакой необходимости не было приводить их оплату труда до размера 3200 грн, ведь она и так значительно выше», - отметил вице-премьер-министр.

«Я, прежде всего, призываю людей отстаивать свои права, а местные органы власти, которые непосредственно влияют на ценовую политику перевозчиков, активнее защищать права людей. Местные жители должны, прежде всего, задавать вопросы тем органам местного самоуправления, которые они выбрали. Именно местные органы власти дают разрешения перевозчикам работать на тех или иных маршрутах и ​​вместе с перевозчиками устанавливают стоимость проезда, и соответственно, имеют все полномочия, чтобы не допустить повышения цен на проезд в маршрутках», - подытожил Розенко.

Напомним, с начала года в пригородных маршрутах Киевщины цена выросла в среднем на 40% - до 12-15 грн за поездку.

Спустя некоторое время в Вишневом, Боярке, Вышгороде и Макарове перевозчики снизили стоимость проезда в маршрутках.