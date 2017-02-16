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НАТО объявила об усилении присутствия в Черном море для проведения учений и сбора информации, подчеркнув, что «это будет делаться в полном соответствии с международными обязательствами НАТО, включая конвенцию Монтре».

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО на уровне министров обороны, сообщает ТАСС.

«НАТО усиливает наземный и морской компоненты своего присутствия в Черном море, с целью проведения учений и сбора информации о ситуации в регионе», - сказал он.

Отвечая на вопрос о соответствии этих планов альянса конвенции Монтре, которая определяет лимиты иностранного присутствия в Черном море, Столтенберг сказал: «Все будет делаться в соответствии с нашими международными обязательствами, включая конвенцию Монтре. Все эти меры носят оборонительный характер и не нацелены на усиление напряженности».

Генсек также напомнил, что ряд стран альянса «являются черноморскими государствами, в частности Румыния, Болгария, Турция; НАТО также будет работать с государствами-партнерами, включая Украину и Грузию».

Ранее Столтенберг сообщал, что альянс намерен увеличить количество заходов своих боевых кораблей в черноморские порты.

 

 
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