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Украинская власть пересмотрит и ограничит перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию разграничения в зоне проведения АТО.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время торжественного собрания, посвященного Дню чествования участников боевых действий на территории других государств, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Вчера на совещании с участием, в том числе и премьер-министра, была достигнута договоренность еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, допускаемых к перевозке через линию соприкосновения», - рассказал Порошенко.

Также, по его словам, силовым структурам дано поручение относительно усиления борьбы с контрабандой. «И к контролю не просто возможно, а крайне желательно присоединение народных депутатов и общественности», - отметил Глава государства.

Напомним, в конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что он против контрабанды товаров через линию разграничения и потребовал разблокировать поставки угля.

 

 
ForUm

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