Специализированная антикоррупционная прокуратура прорабатывают возможность допроса в Лондоне народного депутата Украины Александра Онищенко.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает 112 Украина.

По словам Холодницкого, допросы Онищенко по Skype сводятся к тому, что на все конкретные вопросы нардеп отвечает: «не слышал», «не помню», «надо посмотреть».

«НАБУ проверяет всю возможную информацию. Я уже не исключаю, что, возможно, чтобы поставить точки над «и», если он хочет, даже могу сам поехать в Лондон. Надо сделать соответствующую международную процедуру. Надо получить разрешение британской стороны на проведение следственных действий на территории иностранного государства. Они не выдаются как талоны на парковке», - сказал прокурор.

По его словам, возможность поездки в Лондон для допроса Онищенко сейчас прорабатывается.

«С нашей стороны мы готовы к сотрудничеству. Если на то пошло, если надо, мы прорабатываем возможность по Лондону, это не значит, что Холодницкий уже едет в Лондон, возможность такого варианта мы рассматриваем», - отметил руководитель САП.

9 февраля беглый депутат Александр Онищенко обнародовал вторую часть записей. Разговор произошел якобы в Испании с Николаем Мартыненко, который выступил посредником между ним и Петром Порошенко. По словам нардепа, запись осуществлялась на ручку со скрытым устройством.

Напомним, 2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение.

Так, 6 декабря Онищенко обнародовал запись разговора якобы с депутатом Олесем Довгим. Со своей стороны, Довгий подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом.