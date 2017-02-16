также в разделеСтолица
Трое нападавших на Вятровича задержаны 9
В центре Киева неизвестные напали на Вятровича 51
В Киеве из авто нардепа украли сумку и ноутбук 45
Завтра закроют выход со станции метро «Крещатик» на Институтскую 182
Киевлянам разрешили оплатить коммуналку со скидкой до 25 февраля 49
В Киеве чиновника Гоструда задержали на взятке в 112 тысяч 236
Киевские больницы получили 15 новых «скорых» 79
ГосЧС: В центре Киева произошел не подземный взрыв, а замыкание 152
«Киевэнерго»: Массовых пересчетов платежек за тепло не будет 70
Полиция Киева переходит на усиленный режим работы 616
В центре Киева рвануло из-под земли, есть пострадавшие 544
Киевлян предупреждают об усилении ветра 41
Бездомных котов собираются признать частью экосистемы Киева 49
Полицейским, делившим премии коллег, назначили залоги 83
Возле ресторана в центре Киева взорвалась граната 64
В Киеве утром застрелили мужчину 107
На киевских коммунальщиков напали во время демонтажа рекламы 67
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 51

Незаконную надстройку над Домом профсоюзов в Киеве полностью демонтировали. Об этом Радио Свобода заявил советник киевского городского головы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

«Когда снег сойдет, мэр презентует завершенные работы», - отметил он, добавив, что сам демонтаж был завершен еще в конце января.

По его словам, для сноса незаконной надстройки были задействованы коммунальщики и коммунальная техника, хотя демонтаж должен был проводиться за счет застройщика.

«Город должен посчитать количество человеко-часов и выставить счет, с которым будет подан иск к застройщику о взыскании средств», - пояснил Белоцерковец.

Напомним, демонтаж начался в ноябре прошлого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние