Незаконную надстройку над Домом профсоюзов в Киеве полностью демонтировали. Об этом Радио Свобода заявил советник киевского городского головы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

«Когда снег сойдет, мэр презентует завершенные работы», - отметил он, добавив, что сам демонтаж был завершен еще в конце января.

По его словам, для сноса незаконной надстройки были задействованы коммунальщики и коммунальная техника, хотя демонтаж должен был проводиться за счет застройщика.

«Город должен посчитать количество человеко-часов и выставить счет, с которым будет подан иск к застройщику о взыскании средств», - пояснил Белоцерковец.

Напомним, демонтаж начался в ноябре прошлого года.