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В Голосеевском районе Киева из автомобиля народного депутата украли спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. 

Отмечается, что ограбление произошло вечером 15 февраля.

«В дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился 47-летний народный депутат Украины с сообщением: из салона его автомобиля «Медседес-Бенц» неизвестный украл спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник путем сканирования сигнализации украл из автомобиля «Мерседес-Бенц» сумку с вещами владельца.

Правоохранители анализируют видео камер наблюдения с прилегающей к месту преступления территории.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление злоумышленника и его местонахождение.

Как сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в полиции, пострадал нардеп Евгений Рыбчинский (группа «Воля народа»).

 
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