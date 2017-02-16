В Голосеевском районе Киева из автомобиля народного депутата украли спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что ограбление произошло вечером 15 февраля.

«В дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился 47-летний народный депутат Украины с сообщением: из салона его автомобиля «Медседес-Бенц» неизвестный украл спортивную сумку с личными вещами и ноутбуком», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленник путем сканирования сигнализации украл из автомобиля «Мерседес-Бенц» сумку с вещами владельца.

Правоохранители анализируют видео камер наблюдения с прилегающей к месту преступления территории.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление злоумышленника и его местонахождение.

Как сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в полиции, пострадал нардеп Евгений Рыбчинский (группа «Воля народа»).



