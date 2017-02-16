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По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд освободил от уголовной ответственности мужчину, добровольно покинувшего ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2015 года житель Донецкой области по собственному желанию вступил в состав незаконного вооруженного формирования «Оплот».

«Боевики выдали мужчине военный билет, присвоили воинское звание «рядовой» и назначили на должность водителя воинской части. В его функциональные обязанности входило техническое обслуживание автомобильного транспорта, осуществление транспортировки членов НВФ и продуктов», - говорится в сообщении.

После 4 месяцев «службы» мужчина разочаровался в идеологии «русского мира», добровольно вышел из рядов НВФ и обратился в правоохранительные органы, решив воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома».

Учитывая позицию государственного обвинения, а также то, что человек мужчина со следствием и способствовал раскрытию преступления и не принимал участия в боевых действиях, суд, в соответствии с ч.2 ст.258-3 УК Украины, освободил его от уголовной ответственности.
ForUm

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