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Украинский форвард Роман Зозуля готов вернуться в днепропетровский «Днепр». Ою этом он заявил в интервью FootballHub.

«Если есть хоть один какой-то процент, что можно вернуться в «Днепр», я готов. Не занят ли 18-й номер? Да без разницы, за эту эмблему можно биться под любым номером», - отметил футболист.

«Если будет возможность в аренду до конца сезона – я только с радостью. Я сейчас бы пешком туда пошел. Потому что мне надо играть. И сборная, и «Бетис» – так всем будет хорошо», - добавил Зозуля.

Напомним, представители ФИФА разрешили Зозуле вернуться в «Днепр». Однако такой вариант сейчас невозможен, ведь украинскому клубу запрещено подписывать новых игроков.

Как известно, 31 января Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

Если Зозуля окончательно откажется от аренды в «Райо», то он уже не сможет сыграть в этом сезоне на клубном уровне, потому что дважды менял команду.

 

 
ForUm

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