В Новой Зеландии в районе города Крайстчерч на протяжении нескольких дней не прекращаются сильные лесные пожары, за прошлые сутки были эвакуированы более тысячи человек. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

«Много людей потеряли свои дома в огне, большое количество жителей эвакуировано, есть пострадавшие в результате стихии», - сообщил премьер-министр страны Билл Инглиш.

За прошлые сутки площадь, охваченная огнем, увеличилась втрое – до 1800 гектаров. В городе объявлено чрезвычайное положение, передает 112 Украина.

В результате пожара погиб пилот пожарного вертолета, который потерпел крушение днем ранее. Еще два человека находятся в больнице в результате вдыхания дыма и один человек – из-за травмы ноги.

Огонь уничтожил 11 домов и две хозяйственные постройки, жители 450 домов были эвакуированы, около 130 хозяйств остаются без электричества, закрыты три школы и несколько дорог.

По словам спасателей, которые борются с огненной стихией, могут уйти недели, прежде чем огонь удастся полностью потушить. Угрозой распространения пожара стал и прогноз усиления ветра в данной местности.