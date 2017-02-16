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Международный олимпийский комитет выслал Олимпийскому комитету России приглашение на участие в Зимних олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, но это не гарантирует участия российских спортсменов в соревнованиях. Об этом пишет Inside the Games, сообщают Украинские новости.

Президент МОК Томас Бах заявил, что выслал приглашение для участия в олимпиаде России, но окончательное решение об участии страны в играх будет принято позднее.

«Олимпийский комитет России был приглашен на прошлой неделе вместе с другими национальными олимпийскими комитетами. Но решение о приемлемости команд и спортсменов будут сделаны на более позднем этапе», - сказал изданию представитель МОК.

Напомним, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.
ForUm

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