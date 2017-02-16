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В Боярке частный предприниматель утром у себя во дворе обнаружил воронку от взрыва и поврежденные обломками две легковые машины.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, заявление от 48-летнего мужчины о том, что ночью неизвестные лица бросили в его двор взрывное устройство, поступило в 07:10.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, взрывотехники. На месте происшествия обнаружены секущиеся металлическими обломками кузова автомобилей и воронка от взрыва. Из людей никто не пострадал.

Во время осмотра места преступления правоохранители изъяли деформированные остатки металлических предметов. Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебного расследования по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления. Досудебное следствие продолжается.
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