Печерский районный суд Киева обязал защиту бывшего президента Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела о государственной измене в течение 17 дней, то есть до 5 марта.
Об этом сообщил судья Владимир Карабань, передают Українські Новини.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры об ограничении срока ознакомления с материалами дела.
Прокуратура просила установить срок в 10 дней.
Прокуратура считает, что адвокаты экс-президента сознательно затягивают этот процесс.
В свою очередь адвокаты просили предоставить им месяц для ознакомления с материалами уголовного производства.
Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.
В ГПУ 1 февраля сообщили, что защитники Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования.
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