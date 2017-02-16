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Печерский районный суд Киева обязал защиту бывшего президента Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела о государственной измене в течение 17 дней, то есть до 5 марта.

Об этом сообщил судья Владимир Карабань, передают Українські Новини.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры об ограничении срока ознакомления с материалами дела.

Прокуратура просила установить срок в 10 дней.

Прокуратура считает, что адвокаты экс-президента сознательно затягивают этот процесс.

В свою очередь адвокаты просили предоставить им месяц для ознакомления с материалами уголовного производства.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.

В ГПУ 1 февраля сообщили, что защитники Януковича уже начали знакомиться с материалами досудебного расследования. 
ForUm

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