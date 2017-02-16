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Заявление Белого дома по Крыму и необходимости восстановления территориальной целостности Украины является «четким сигналом» для президента РФ Владимира Путина, что США не будет торговаться с Россией в разных частях мира.

Такое мнение, комментируя заявление Белого дома о необходимости деоккупации Крыма Россией, выразил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает Укринформ, ссылаясь на Gazetaprawna.pl.

«Президент Трамп посылает Путину сигналы, которые свидетельствуют, что он имеет дело с человеком с твердой позицией в отношении России, восточной политики: нельзя соглашаться на торговлю, обмен интересами между США и Россией в различных регионах мира», - подчеркнул Щерский.

По его мнению, это является сигналом: если США и Россия согласуют позиции в вопросах борьбы с терроризмом на Ближнем востоке, то это не будет происходить за счет остального мира.

Щерский отметил, что на сегодня это «самая сильная» декларация со стороны Белого дома,  касающаяся Крыма. Он добавил, что это заявление свидетельствует о невозможности «глобальной перезагрузки» в отношениях между Вашингтоном и Москвой, и что они будут формироваться в соответствии с конкретной проблемой и американскими интересами.

Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.
ForUm

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