Кредиты, выданные Ощадбанком корпоративному сектору, не будут возвращены, а их невозврат будет компенсирован за счет госбюджета. Об этом заявил экс-замглавы НБУ Александр Савченко, комментируя решение Кабмина выделить 3,5 млрд грн из госбюжета-2017 на докапитализацию «Ощадбанка». Соответствующее решение было принято на правительственном заседании 1 февраля, сообщает «Бизнес».

По словам Савченко, компенсация невозврата кредитов Ощадбанка происходит на протяжении последних 10 лет.

«Ощадбанк – это машина, которая каждый год генерирует убытки для государства, которые покрываются за счет налогоплательщиков. Чтобы вернуть проблемные кредиты, выданные когда-то тому же ТРЦ «Гулливер» или «Allseeds», нужна очень мощная юридическая машина, которая будет бороться за возвращение. А сейчас что делают? Напечатали денег и покрыли убытки от этих займов», - пояснил Савченко.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, свой портфель проблемных кредитов Ощадбанк сможет уменьшить только в судах.

«Не поможет ни СБУ, никто другой. Но тогда возникает вопрос – насколько банк готов судиться, насколько он способен защищать свои требования. И еще есть проблема. Касается всех госструктур, большинство работников которых относятся к работе, спустя рукава. Были случаи, когда государственный банк, заключая договор, сделал все так коряво, что с таким договором в суд идти нет никакого смысла. Сами сотрудники банка подписали бездарный договор, по которому в суде можно только проиграть», - подчеркнул Охрименко.

Эксперты также отмечают, что часть проблемных кредитов Ощадбанк не сможет вернуть по причине глубоких «политических» связей должников. Другая часть невозвратных займов, на примере ТРЦ «Гулливер» или группы компаний «Allseeds» - бесперспективна по причине финансовой несостоятельности самих заемщиков. В частности, кредит в почти 2 млрд грн (68 млн долл.), выданный группе «Allseeds» не может быть погашен из-за финансовой неустойчивости компании. Об этом в частности, сообщил источник в Ощадбанке. Срок кредита заканчивается в мае следующего года, однако, по состоянию на сегодня, погашено только 6 млн долл.

Ранее глава Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что портфель проблемных кредитов в банке не превышает 30%. По мнению экспертов, этот показатель является заниженным.

«30% - это колоссальная цифра. Норма в мире плохих кредитов – 2-3% и это максимум. 30% - это оценка Андрея Пышного, а реально там все 50%. То есть половина кредитного портфеля – неработающая. Она разворована, ее нет», - считает Савченко.

Он также добавил, что рассчитывать на вмешательство НАБУ и других новоявленных антикоррупционных органов нет смысла.

«Если бы эти органы работали, уже были бы скандалы? А скандалов нет, значит, они не работают. Они уже стали элементами системы, и о них уже надо забыть», - резюмировал эксперт.