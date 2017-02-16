Поддерживая Вооруженные силы Украины, США «становятся стороной во внутриукраинском конфликте», заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

«Поддерживая Вооруженные силы Украины «в наращивании потенциала», США де-факто будут становиться стороной во внутриукраинском конфликте в пользу воинствующих властей Киева, продолжающих делать ставку на силовое, а не политическое урегулирование ситуации на юго-востоке», — подчеркнул Косачев.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона Кортни Хиллсон заявила, что США по-прежнему настроены на серьезную поддержку Вооруженных сил Украины в наращивании потенциала.