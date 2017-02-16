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Каждый предмет поставки военной продукции Вооруженных Сил Украины будет маркироваться кодами в соответствии с натовскими стандартами.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, во время своего визита в Украину заявил менеджер проекта трастового фонда НАТО по логистике и стандартизации Фредерик Пежо.

В частности, он передал права собственности на оборудование и программное обеспечение, на базе которого была установлена ​​система кодификации, что соответствует требованиям НАТО, Управлению стандартизации, кодификации и каталогизации Министерства обороны Украины.

По его словам, быстрое влияние установленной системы кодификации почувствуют военные специалисты, которые работают в системе логистики Вооруженных сил. Благодаря кодифицированным данным, сможет работать информационная система логистики и предметы снабжения будут поступать в армию быстрее, со строгим соответствием их заказу, определенному месту и времени.

«Второе влияние касается украинской оборонной промышленности. Благодаря этой системе Украина может выйти на более высокий уровень участия в системе кодификации НАТО. То есть иметь двусторонний обмен данными по военной продукции», - отметил Пежо и добавил, что 63 страны-члены и страны-партнеры НАТО, входящие в указанную систему кодификации, увидят данные об украинской военной продукции.

Общая стоимость всех профинансированных трастовым фондом работ в настоящее время составляет около 120 тыс. евро. Также трастовым фондом будет профинансирована поддержка данной системы в течение следующих трех лет.

 

 
ForUm

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