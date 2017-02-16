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Ватикан выделит 200 тысяч евро помощи для жителей Авдеевки. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции «Папа для Украины» будет выделено 200 тысяч евро», - написал он по результатам встречи с Апостольским нунцием архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Посол Ватикана посетил Донбасс, в частности Авдеевку и Краматорск, чтобы лично выразить поддержку жителям востока Украины и передать благословение от Папы Римского Франциска.

Жебривский отметил, что в 2016 году Папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины, пострадавшим от российской агрессии и внутренним переселенцам.
ForUm

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