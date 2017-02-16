Сенатор-республиканец Джон Маккейн признал, что 44-й президент США Барак Обама был слишком мягким в вопросе российской агрессии в Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Да, он был слишком мягким - давайте выберем другой курс вместе: предоставим Украине оборонительную летальную помощь и сохраним санкции в отношении России», - отметил он.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs — John McCain (@SenJohnMcCain) 15 февраля 2017 г.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что Россия захватила Крым из-за мягкой позиции в отношении РФ своего предшественника Барака Обамы.