В рамках принятия временных чрезвычайных мер в энергетике председателям ОГА совместно с облэнерго и промышленными предприятиями поручено разработать планы-графики для уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок. Об этом сегодня на внеочередном заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба, которое состоялось 13 февраля, крупнейшие промышленные области – Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская уже провели штабы по чрезвычайным техногенным ситуациям для просмотра почасовых графиков нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.

«Блокирование на востоке поставок антрацитовой группы угля началось в низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня нужно думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы», - отметил Зубко.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.