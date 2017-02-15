также в разделеОбщество
15 февраля. Картина дня 24
Дело «советника» Захарченко передано в суд 21
СБУ назвала «патриотические» группы в соцсетях, которыми управляют из РФ 66
Налоговик времен Януковича уплатил государству 130 миллионов 18
Кабмин обещает заранее информировать об отключениях света 28
Суд закрыл «квартирное дело» Лещенко 85
Львовский сурок Маруся спрогнозировала раннюю весну 33
В СБУ призвали украинцев вместе искать «российские уши» в Интернете 37
В Минске договорились о новом отводе вооружений на Донбассе 59
Своих представителей на «Евровидение» уже выбрали 19 стран 15
Луценко инициирует снос особняков на Жуковом острове 38
В Украине за военные преступления осудили 28 россиян 23
Тюремную медицину хотят подчинить Минздраву 15
Действия матери, бросившей детей на 9 дней, переквалифицировали на умышленное убийство 21
ГПУ: Ответ на агрессию России дается и на правовом фронте 25
В прошлом году назначены 450 новых прокуроров 25
ГПУ: Поджога на Грибовичской свалке не было 21
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня 83

В рамках принятия временных чрезвычайных мер в энергетике председателям ОГА совместно с облэнерго и промышленными предприятиями поручено разработать планы-графики для уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок. Об этом сегодня на внеочередном заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба, которое состоялось 13 февраля, крупнейшие промышленные области – Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская уже провели штабы по чрезвычайным техногенным ситуациям для просмотра почасовых графиков нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.

«Блокирование на востоке поставок антрацитовой группы угля началось в низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня нужно думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы», - отметил Зубко.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние