Правительство сделает все для того, чтобы минимизировать дискомфорт и любые негативные воздействия на жизнь людей вследствие блокирования поставок угля с временно неподконтрольных территорий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время внеочередного заседания правительства в среду о введении чрезвычайных мер в энергетической системе страны, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Как премьер-министр сделаю все для того, чтобы не допустить каких-либо обострений и минимизировать любые негативные последствия. Я считаю, что блокада сегодня именно в части угля – это преступление. Все остальное я не берусь судить», - отметил он.

«Я с коллегами буду заниматься этим вопросом 24 часа в сутки. Сделаю все для того, чтобы минимизировать любой дискомфорт в любом уголке Украины, - заявил Гройсман. - Каждый день, каждую минуту мы будем думать о вас: кто живет в своем доме, передвигается транспортом, находится в больнице, или о ваших домах, которые нуждаются в тепле. Эта система будет на постоянном мониторинге и контроле», - заверил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что в первую очередь правительство совместно с местными органами власти должно позаботиться о том, чтобы были минимизированы любые негативные воздействия на жизнь людей в этот трудный период.

По его словам, в результате перекрытия в зоне проведения АТО железнодорожных путей сегодня полностью заблокирована поставка необходимого угля, добываемого из украинских недр, в ТЭЦ и ТЭС, которые производят треть электроэнергии всей страны и тепло в таких городах, как Киев, Сумы, Харьков, Чернигов. Он отметил, что дефицит угля создан абсолютно искусственно.

«Такие перекрытия могут привести и к отключению электроэнергии, и не дай Бог, отключению тепла в городах и селах. Такие действия являются абсолютно недопустимыми. Считаю, что максимально быстро поставка необходимого угля должна быть возобновлена», - подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр призвал разблокировать поставки только угля и всего, что касается экономики Украины. «Все остальное – пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и все, что нужно помочь в этой борьбе, можете на меня тоже рассчитывать. Но издеваться над украинскими гражданами никому не позволено», - подчеркнул он.

Напомним, 15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.