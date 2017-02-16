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Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении одесского журналиста Григория Кваснюка за неоднократные сепаратистские высказывания в его авторских передачах.

Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

«Следователями Управления СБУ в Одесской области по факту выпуска авторской программы «Правда с Григорием Кваснюком» начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Отметим, что несколько дней назад в СБУ сообщали, что не нашли признаков преступления в высказываниях журналиста.

В ведомстве напомнили, что содержание авторской программы Кваснюка  в течение 2014-2016 годов неоднократно становилось объектом экспертных исследований на предмет наличия публичных призывов к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.

«По результатам исследований признаки указанных уголовных правонарушений отсутствовали», - отметили в СБУ.

 
ForUm

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