Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в Совет национальной безопасности и обороны с призывом рассмотреть влияние блокировки поставки угля с временно неподконтрольных территорий на жизнь украинских граждан и принять все необходимые меры для решения этого вопроса. Об этом он заявил, открывая в среду внеочередное заседание Кабмина, сообщает пресс-служба правительства.

«Я обратился в СНБО с просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры всех необходимых служб для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня», - сказал Гройсман.

Премьер-министр отметил, что компетенция правительства заключается в поддержке хозяйственной части вопроса обеспечения электроснабжения.

Поскольку блокировка поставки угля происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция, этот вопрос выходит за пределы компетенции правительства.

«Это вопрос Совета национальной безопасности и обороны Украины и других силовых ведомств, потому что здесь есть вопрос национальной безопасности», - заявил Гройсман.

Он отметил, что сегодня происходит блокировка только на трех переходах, тогда как перемещение контрабанды может происходить и транспортными средствами.

«Блокадой чего-то добиться невозможно. Можно ударить по экономике Украины, украинским гражданам, которые будут страдать без тепла и света, но не по контрабанде, - заявил Гройсман. - Это не системное решение и я убежден в том, что это решение против украинского государства».

Напомним, Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.