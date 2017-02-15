В ноябре 2016 доказательства военных преступлений России против Украины были переданы в Международный уголовный суд.

Предоставленные Украиной доказательства свидетельствуют о том, что под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные части Вооруженных сил РФ в тыл украинских войск, нарушила договоренность о «зеленом коридоре», а также маскировала свою технику под украинскую.

В Украине за военные преступления к уголовной ответственности привлечены 41 человек - 28 граждан Российской Федерации и 13 граждан Украины - участники террористических организаций ДНР и ЛНР. Об этом на брифинге в ГПУ сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Следователями военной прокуратуры расследуется 15 тысяч уголовных производств по военной агрессии России, 4 тысячи актов направлены в суд. Получены очень важные доказательства такой агрессии, в ноябре 2016 доказательства военных преступлений России против Украины были переданы в Международный уголовный суд. Сейчас самый большой вызов - проинформировать международное сообщество и предоставить доказательную базу для судебных инстанций по ведению агрессивной войны Россией против Украины. Предоставлены Украиной доказательства свидетельствуют о том, что Российская Федерация ввела в Иловайск регулярные войска Вооруженных сил РФ в тыл украинских войск, возбудила договоренность о «зеленом коридоре», а также маскировала свою технику под украинскую», - отметил он.

Также Луценко сообщил о том, что 20 российским чиновникам сообщено о подозрении. Среди них советник Президента РФ Глазьев, министр обороны РФ Шойгу и его заместители Панков и Булгаков, начальник Генштаба Герасимов и др.

«Осуждение военных преступников этой категории должно стать результатом нашего сотрудничества с мировым сообществом», - отметил он.

Кроме того, в суд подано 594 ходатайство о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении предателей - 328 судей и 266 прокуроров Крыма и г. Севастополя. В суд направлено 18 обвинительных актов в отношении 19 лиц. Среди них - 15 судей АР Крым и судья Высшего хозяйственного суда Украины.