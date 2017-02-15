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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает оправданной выдачу министром внутренних дел Арсеном Аваковым наградного оружия гражданским лицам. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Я не могу критиковать выдачу наградного оружия лицам, потому что я сам как министр награждал. Я считаю это законным правом руководителей управлений, в составе которых есть военные подразделения», - сказал он.

Луценко отметил, что не согласен с количеством выданного оружия гражданским лицам. По его словам, выдача оружия может быть оправдана в том случае, если речь идет о бойцах добровольческих батальонов, однако, по его мнению, каждый конкретный случай должен оцениваться и изучаться общественностью и журналистами.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за время своей работы на посту главы МВД вручил 1322 единицы наградного оружия.
ForUm

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