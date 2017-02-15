Украинскими судами привлечены к ответственности по обвинению в военных преступлениях 28 граждан России. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В Украине нашими национальными судами привлечен к ответственности уже 41 человек, из них - 28 граждан Российской Федерации, 13 граждан участников террористических организаций «ДНР», «ЛНР». Самые высокопоставленные подозреваемые в военных преступлениях – это 20 российских высокопоставленных чиновников», – сказал Луценко, сообщает 112 Украина.

Он напомнил, что среди подозреваемых – советник президента России Сергей Глазьев, представитель президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители – Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, а кроме того, еще 12 офицеров Вооруженных сил России.