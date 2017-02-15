Гендиректор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин опроверг информацию о захвате членами незаконных вооруженных формирований спортивно-тренировочной базы «Кирша» в Донецке. Об этом он написал в Facebook.

«В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК «Шахтер» перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответствует действительности», - отметил он.

По словам Палкина, на СТБ «Кирша», «как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии».

«Как только появится возможность возвращения первой команды и академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимые работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс», - заверил он.

Палкин подчеркнул, что база находится под охраной клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК «Шахтер».