Президент США Дональд Трамп знал на протяжении нескольких недель о том, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн вводил в заблуждение вице-президента Майка Пенса о своих контактах с послом России Сергеем Кисляком. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Трамп был осведомлен о переговорах еще в конце января, однако не сразу предпринял действия по отстранению своего советника от обязанностей.

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул занимаемый им пост. Ранее Министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он является «потенциально уязвим для шантажа со стороны России».

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

После этого Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Трампу.

При этом Флинн заявил, что обсудил с послом РФ вопрос высылки 35 российских дипломатов, и разговора о санкциях не было.