Девятнадцать стран-участниц «Евровидения-2017» уже выбрали своих представителей на нынешний песенный конкурс. Об этом сообщается на сайте телеканала UA:Перший.

«Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Армения, Грузия, Израиль, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, БЮР Македония, Нидерланды, Германия, Финляндия, Черногория, Швейцария - объявили имена артистов, которые приедут в мае в Киев», - сказано в сообщении.

Также продолжаются национальные отборы в Дании, Латвии, Литве, Мальте, и Норвегии. В Венгрии первый полуфинал отбора состоялся 10 февраля, а в Эстонии - 11-го. Украинский национальный отбор на «Евровидение-2017» начался 4 февраля, его финал пройдет 25-го, в котором за право представлять страну будут соревноваться шесть исполнителей.

К началу своих национальных отборов активно готовятся в Греции, Польше, Румынии и Исландии. В Болгарии также продолжают выбирать представителя. Португалия, которая вернулась к участию в «Евровидении», пропустив прошлогодний конкурс, своего представителя определит уже в марте. В этом же месяце финалы национальных отборов пройдут в Швеции, Румынии, Словении и во многих других странах.

Напомним, что полуфиналы 62-го по счету песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая. Финал «Евровидения-2017» - 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр.