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Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Эдуарда Полякова – «советника» по вопросам топливно-энергетического комплекса главы «ДНР»  Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Гражданин Украины Поляков обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК в том, что совершал действия, направленные на организационное и финансовое содействие функционированию террористической организации «ДНР», - отмечается в сообщении.
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